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Очиститель воздуха
С-80
Обеззараживание и очистка воздуха от пыли, аллергенов и микроорганизмов
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Мы уделяем первостепенное внимание техническому сопровождению нашего оборудования, предоставляя гарантию на все системы очистки воздуха, а также осуществляем пост гарантийный ремонт и техническую поддержку. Наши сервисные инженеры готовы оперативно помочь в решении любых вопросов связанных с эксплуатацией очистителей воздуха Аэролайф.


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Сервисная и гарантийная поддержка на территории России и стран СНГ осуществляется представителями Аэролайф в регионах.

  • Фотокаталитический фильтр на основе диоксида титана.

  • Фильр тонкой очистки F9.

Рециркулятор Аэролайф С-80 предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях лечебно-профилактических учреждений. Очиститель воздуха С-80 эффективно удаляет из атмосферы помещения любые типы микробиологических загрязнителей, споры плесени, вирусы, бактерии. Совместная работа пылевого НЕРА и фотокаталитического фильтра позволяет удалить из воздуха шерсть животных, пыль, аэрозоли, любые типы аллергенов, пыльцу растений, неприятные запахи и токсичные вещества. Два вентилятора, установленные в воздухоочистителе Аэролайф С-80, позволяют максимально быстро справиться с залповыми выбросами загрязнителей и очистить воздух в помещении даже при открытых окнах.

Воздухоочиститель Аэролайф С-80 совмещает в себе высокую эффективность очистки и низкий уровень шума.

 

Очиститель воздуха Аэролайф С-80 – это лучшее решение для больничной палаты и современная замена ультрафиолетовому бактерицидному облучателю. 

 

Применение приборов Аэролайф позволяет резко снизить заболеваемость посетителей и сотрудников во время эпидемий.

Общие характеристики
  • Производительность по воздуху: (I/II режим) 55/87 м3/час
  • Уровень шума ночной/дневной режим: 24/32 дБ
  • Габаритные размеры (ДхШхВ): 540х140х140 мм
  • Рекомендуемый режим работы: непрерывный
  • Мощность: 43 Вт
  • Масса: 2,2 кг
Дополнительные характеристики
  • Диапазон излучения УФ-излучателя: 320-400 нм
  • Безопасность: полностью безопасен для людей
  • Монтаж: настенный
  • Фотокаталитический фильтр: да
  • Ионизатор воздуха: нет
  • Угольный фильтр: нет
  • Пылевой фильтр: да
Эффективность очистки
  • от пыли размером до 4 мкм: 94 %
  • от пыли размером более 4мкм: 99 %
  • от вирусов и бактерий: 99,99 %
  • Обеззараживание воздуха: 99,99 %
  • от молекулярных соединений и запахов (С6-С10 не более 10 мг/м3): 42 %
  • Скорость очистки воздуха от летучих органических соединений (С2-С8): 3-4 мг/мин

  1. Вентилятор
  2. Блок управления
  3. Фильтр тонкой очистки задерживает механические загрязнители.
  4. УФ-А излучатели – ультрафиолетовое излучение активирует работу фотокатализатора. В системах очистки воздуха  Аэролайф используются излучатели с диапазоном излучения: 320-400 нм (УФ-А диапазон), что позволяет использовать оборудование в присутствии людей, неограниченно долгое время. При воздействии мягкого ультрафиолетового излучения не образуется озон.
  5.  Фотокаталитические фильтры – при фотокатализе все газофазные загрязнители воздуха (неприятные запахи, токсичные газы, аллергены, вирусы, бактерии и т. д.) адсорбируются на поверхности фотокатализатора  и под действием мягкого ультрафиолетового излучения (диапазона А) минерализуются и разлагаются до простейших, безвредных составляющих (углекислый газ, вода и атмосферный азот). В процессе работы загрязнители не накапливаются на фильтре, а полностью разлагаются, таким образом фотокаталитический фильтр саморегенерируется при использовании. На фотокаталитическом фильтре инактивируются любые типы микроорганизмов и окисляются токсичные химические вещества. 

Очиститель воздуха Аэролайф С-80 предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в качестве замены бактерицидным облучателям.

Примеры использования очистителя воздуха Аэролайф С-80:

Отзывы об очистителе воздуха Аэролайф С-80

Борис Иванович
03.04.17
Всё выше сказанное подтверждаю, эти очистители - шаг вперёд для каждого медицинского учреждения, коллегам-врачам советую даже не сомневаться, брать их или не брать. У нас с кварцевыми лампами и бактерицидными облучателями покончено, недавно демонтировали последние несколько и заменили аэролайфами, вся больница теперь "на них". Больных из палат выгонять не нужно, шума не издают, не светятся... чем меньше забот для врачей и стресса для пациентов, тем лучше.
Ивлева Олеся Романовна
14.10.16
Не так давно закупили такие очистители воздуха в нашу частную клинику. Разместили их в помещениях, где постоянно присутствуют персонал и пациенты, то есть, в кабинетах врачей и в регистратуре. Прибор хороший, справляется с чисткой воздуха отлично и плюс, помимо самой очистки, он еще и обеззараживает воздух. Для клиники это очень важная функция. Сам по себе прибор компактный, занимает мало места, легкий, поэтому с монтажом не было проблем. Ну и пару слов про уровень шума. Его практически не слышно, работе врачей совершенно не мешает. Даже в полной тишине внимания на него как-то не обращаешь.
Любовь
03.08.16
Хорошие воздухоочистители, качественные. Нам такие три месяца назад установили в нескольких палатах клиники. Могу сказать, что вещь нужная. Воздух очищает быстро, надолго, сильно не шумит, да и вообще, если пациенты ложатся спать, С-80 можно спокойно перевести в ночной режим. Воздухоочиститель компактный, небольшой, выглядит как кондиционер, только весит раз в 10 меньше, не больше 3 кг, да и мощности потребляет намного меньше. Искренне надеюсь, что в скорее такое оборудование будет стоят и в наших кабинетах, нужная вещь, хорошая.
Наталья Валерьевна
06.07.16
Мы поставили такие воздухоочистители на замену бактерицидным облучателям. Хочу сказать, что нисколько о своем решение не пожалели, хорошее оборудование. Небольшое, компактное, в монтаже не сложное, да и самое главное мощности берет не много. Можно включенными оставлять сколько угодно, мы их, например, вообще не выключаем. На данный момент, С-80, стоят у нас и в палатах пациентов, и в кабинетах врачей. Воздух везде свежий, чистый, хорошие, наконец-то можно нормально отдохнуть в своих кабинетах после тяжелой рабочей смены. Что касается шума, могу Вас уверить, С-80 практически бесшумный, за работой его совершенно не замечаешь, и если что, ночью можно включить ночной режим, тогда вообще никаких лишних звуков не будет. Но мы редко это делаем, так как С-80 нас и так вполне устраивает. Наш вердикт: однозначно, рекомендуем, не пожалеете.
Ирина
20.01.16
Достойный очиститель воздуха, действительно нужный. Мы такие установили в кабинеты врачей, так как сами понимаете, насколько воздух там далек от свежего и приятного. Много лекарств, медикаментов, по неволе голова закружится, учитывая то, что многие врачи остаются на ночные дежурства. С установкой С-80, такие проблемы нас стали обходить стороной. Воздух стал по -настоящему, свежим и приятным, и что немаловажно, сам С-80 работает тихо и вполне бесшумно, что позволяет коллегам не только дышать с комфортом, но и отдыхать в ночное время суток. Однозначно, говорю, спасибо этой компании и благодарю от лица всех наших сотрудников!