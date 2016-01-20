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Фотокаталитический фильтр на основе диоксида титана.
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Фильр тонкой очистки F9.
Рециркулятор Аэролайф С-80 предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях лечебно-профилактических учреждений. Очиститель воздуха С-80 эффективно удаляет из атмосферы помещения любые типы микробиологических загрязнителей, споры плесени, вирусы, бактерии. Совместная работа пылевого НЕРА и фотокаталитического фильтра позволяет удалить из воздуха шерсть животных, пыль, аэрозоли, любые типы аллергенов, пыльцу растений, неприятные запахи и токсичные вещества. Два вентилятора, установленные в воздухоочистителе Аэролайф С-80, позволяют максимально быстро справиться с залповыми выбросами загрязнителей и очистить воздух в помещении даже при открытых окнах.
Воздухоочиститель Аэролайф С-80 совмещает в себе высокую эффективность очистки и низкий уровень шума.
Очиститель воздуха Аэролайф С-80 – это лучшее решение для больничной палаты и современная замена ультрафиолетовому бактерицидному облучателю.
Применение приборов Аэролайф позволяет резко снизить заболеваемость посетителей и сотрудников во время эпидемий.
Очиститель воздуха Аэролайф С-80 предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в качестве замены бактерицидным облучателям.
Примеры использования очистителя воздуха Аэролайф С-80:
Отзывы об очистителе воздуха Аэролайф С-80
Всё выше сказанное подтверждаю, эти очистители - шаг вперёд для каждого медицинского учреждения, коллегам-врачам советую даже не сомневаться, брать их или не брать. У нас с кварцевыми лампами и бактерицидными облучателями покончено, недавно демонтировали последние несколько и заменили аэролайфами, вся больница теперь "на них". Больных из палат выгонять не нужно, шума не издают, не светятся... чем меньше забот для врачей и стресса для пациентов, тем лучше.
Не так давно закупили такие очистители воздуха в нашу частную клинику. Разместили их в помещениях, где постоянно присутствуют персонал и пациенты, то есть, в кабинетах врачей и в регистратуре. Прибор хороший, справляется с чисткой воздуха отлично и плюс, помимо самой очистки, он еще и обеззараживает воздух. Для клиники это очень важная функция. Сам по себе прибор компактный, занимает мало места, легкий, поэтому с монтажом не было проблем.
Ну и пару слов про уровень шума. Его практически не слышно, работе врачей совершенно не мешает. Даже в полной тишине внимания на него как-то не обращаешь.
Хорошие воздухоочистители, качественные. Нам такие три месяца назад установили в нескольких палатах клиники. Могу сказать, что вещь нужная. Воздух очищает быстро, надолго, сильно не шумит, да и вообще, если пациенты ложатся спать, С-80 можно спокойно перевести в ночной режим. Воздухоочиститель компактный, небольшой, выглядит как кондиционер, только весит раз в 10 меньше, не больше 3 кг, да и мощности потребляет намного меньше. Искренне надеюсь, что в скорее такое оборудование будет стоят и в наших кабинетах, нужная вещь, хорошая.
Мы поставили такие воздухоочистители на замену бактерицидным облучателям. Хочу сказать, что нисколько о своем решение не пожалели, хорошее оборудование. Небольшое, компактное, в монтаже не сложное, да и самое главное мощности берет не много. Можно включенными оставлять сколько угодно, мы их, например, вообще не выключаем. На данный момент, С-80, стоят у нас и в палатах пациентов, и в кабинетах врачей. Воздух везде свежий, чистый, хорошие, наконец-то можно нормально отдохнуть в своих кабинетах после тяжелой рабочей смены. Что касается шума, могу Вас уверить, С-80 практически бесшумный, за работой его совершенно не замечаешь, и если что, ночью можно включить ночной режим, тогда вообще никаких лишних звуков не будет. Но мы редко это делаем, так как С-80 нас и так вполне устраивает. Наш вердикт: однозначно, рекомендуем, не пожалеете.
Достойный очиститель воздуха, действительно нужный. Мы такие установили в кабинеты врачей, так как сами понимаете, насколько воздух там далек от свежего и приятного. Много лекарств, медикаментов, по неволе голова закружится, учитывая то, что многие врачи остаются на ночные дежурства. С установкой С-80, такие проблемы нас стали обходить стороной. Воздух стал по -настоящему, свежим и приятным, и что немаловажно, сам С-80 работает тихо и вполне бесшумно, что позволяет коллегам не только дышать с комфортом, но и отдыхать в ночное время суток. Однозначно, говорю, спасибо этой компании и благодарю от лица всех наших сотрудников!